У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину: є постраждалі

У Дніпрі у ніч з 28 на 29 серпня 23-річний чоловік розпочав стрілянину з травматичного пістолета. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей.

Інцидент стався на вулиці Космічній у Соборному районі. На місце події правоохоронці прибули близько 03:00.

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За даними поліції, 23-річний чоловік декілька разів вистрілив з травматичного пістолета у бік 2 чоловіків. Постраждалих госпіталізували.

Наразі триває розслідування, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стрілка затримали. Йому можуть повідомити про підозру вже найближчим часом.

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