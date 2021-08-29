У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину: є постраждалі
29 серпня 2021 , 18:05
Джерело:Нацполіція
У Дніпрі у ніч з 28 на 29 серпня 23-річний чоловік розпочав стрілянину з травматичного пістолета. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей.
Інцидент стався на вулиці Космічній у Соборному районі. На місце події правоохоронці прибули близько 03:00.
Зауважте На Київщині чоловіки розпочали стрілянину, бо їм забракло місця в цирку
За даними поліції, 23-річний чоловік декілька разів вистрілив з травматичного пістолета у бік 2 чоловіків. Постраждалих госпіталізували.
Наразі триває розслідування, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стрілка затримали. Йому можуть повідомити про підозру вже найближчим часом.
Стрілянина в Україні: останні новини
- У Хмельницькому чоловік у власний День народження відкрив з револьвера вогонь по перехожих. Внаслідок інциденту чоловік отримав поранення руки та ноги. Горе-стрілка ув'язнили на 4 роки.
- У Дніпрі 18-річний хлопець заради цікавості стріляв зі стартового пістолета. Правоохоронцям порушник розповів, що хотів просто перевірити роботу пістолета.
- В Одесі росіянин відкрив вогонь у повітря. До приїзду правоохоронців чоловік встиг зробити 8 пострілів.
- У Миколаєві підлітки влаштували масову бійку. Під час інциденту пролунали декілька пострілів. Як наслідок, постраждала одна людина.