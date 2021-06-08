У Дніпрі чоловік застряг у трубі: він перебував там 5 діб

У Дніпрі чоловік застряг в трубі котельної та не міг самостійно звідти вибратися. Рятувальники приїхали визволити його ввечері 7 червня.
Він перебував в пастці близько 5 діб. До його визволення залучили 3 працівників ДСНС.
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Що відомо про чоловіка, який застряг у трубі
- Інцидент трапився у котельні на вулиці Космічній.
- 55-річний чоловік самостійно забрався до технічного приміщення.
- А там – заліз та застряг у трубі на рівні 3 поверху.
- Самостійно вибратися в нього не вийшло.
- Рятувальники мотузкою спустили його до 1 поверху.
- Там його забрали медики швидкої.
- З попереднім діагнозом "виснаження" його госпіталізовали до міської клінічної лікарні № 2.
Приміщення, де застряг чоловік/ Фото ДСНС