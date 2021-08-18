Діти не могли злізти із закинутої будівлі в Дніпрі: дівчинці стало погано
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Соборному районі Дніпра 17 серпня діти забралися до закинутої будівлі та не могли спуститися самотужки. До приїзду рятувальників, одній дівчинці стало погано, тому довелося викликати й швидку.
Рятувальників направили на бульвар Слави о 22 годині. Їм повідомили, що на 4 поверх закинутої будівлі залізли 3 дівчинки.
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Потерпілу спустили першою
Коли прибули співробітники ДСНС, їм одразу сказали, що погано стало дівчинці, якій приблизно 14 років (народилася у 2007 році). За допомогою твердих нош і мотузок її почали спускати першою. Внизу вже чекали лікарі швидкої допомоги, правоохоронці та батьки потерпілої.
Потім рятувальники спустили 2 інших дівчаток. Одна була однолітком тої, якій стало погано, а інша – на 2 роки молодша. Чому діти полізли на закинуту будівлю – невідомо.
Інші випадки порятунку ДСНС
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