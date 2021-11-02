У Дніпрі дитина проковтнула шпильку: медики врятували її незвичайним способом

До Дніпровської обласної дитячої лікарні привезли дитину, яка проквтнула шпильку розміром 2,5 сантиметра. Лікарі врятували дитину за допомогою двох бронхоскопів.

Дитина проковтнула кравецьку шпильку випадково. Врятувати пацієнта було складно, адже шпилька зачепилась за органи. Про це розповіли 2 листопада.

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Рятували 20 лікарів

Дитині зробили діагностичне ендоскопічне обстеження і виявили шпильку. Вона зачепилась за трахею. Лікарі спочатку хотіли видалити предмет за допомогою спеціальної петлі.

Проте шпилька почала пересуватись вниз по дихальних шляхах до бронха. Медики зрозуміли, що через це може травмуватись бронха і розпочнеться кровотеча.

Тоді лікарі прийняли вкрай нестандартне рішення: ввести через жорсткий бронхоскоп гнучкий бронхоскоп.



Дитина проковтнула шпильку / Фото Дніпровської обласної дитячої лікарні

Завдяки такому методові шпильку з дихальних шляхів витягнули. Маленького пацієнта рятували майже два десятки лікарів, серед яких – анестезіологи, реаніматологи, хірурги, ендоскопісти.