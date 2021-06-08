Про це в коментарі журналістам 24 каналу розповіли в поліції Дніпра. До правоохоронців щодо цього інциденту звернулися приблизно о пів на 11 годину ранку 6 червня.

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Матір дівчинки в цей момент була в іншій кімнаті.

Коли вона прийшла до дитини, побачила лише відкриті двері на балкон.

Внаслідок падіння дитина отримала важкі тілесні ушкодження.

Згодом її госпіталізували.

Правоохоронці відкрили провадження

Випадок кваліфікують, як злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Максимальне покарання за відповідною статтею – від 2 до 5 років в'язниці.

Що розповіла бабуся потерпілої

Як повідомляє "Відкритий", за словами бабці дівчинки, дитина в цей день прокинулася скоріше, ніж зазвичай. Оскільки мама думала, що вона спить, була в у ванній кімнаті. Жінка припускає, що дитина побачила щось, тому випадково стрибнула.



Бабця дівчинки, яка випала з 6 поверху в Дніпрі / Фото "Відкритий"

Який стан дитини зараз

Про лікування дитини розповів генеральний директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов. За його словами дитина перебуває у відділенні реанімації. Туди вона поступила в стабільно-важкому стані.

Їй поставили діагноз: черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Пошкоджень внутрішніх органів або переломів кісток – немає. З огляду на те, що вона випала з великої висоти – це можна назвати дивом,

– зазначив генеральний директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов.



Лікар Олексій Власов розповідає про дитину, яка випала з балкона / Фото "Відкритий"

Зверніть увагу! У Кривому Розі 15 травня з вікна 5 поверху випала 4 річна дитина. У цей час матір була вдома, однак відвернулась і хлопчик встиг відкрити вікно. Потерпілий вижив і його госпіталізували.