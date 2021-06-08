У Дніпрі маленька дівчинка вижила після падіння з 6 поверху: лікарі назвали це дивом

Шевченківському районі Дніпра з балкона 6-поверху випала 5-річна дівчинка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту. ЗМІ пишуть, що це трапилося на вулиці Гладкова. Лікарі назвали дивом те, що дитина вижила.
Про це в коментарі журналістам 24 каналу розповіли в поліції Дніпра. До правоохоронців щодо цього інциденту звернулися приблизно о пів на 11 годину ранку 6 червня.
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- Матір дівчинки в цей момент була в іншій кімнаті.
- Коли вона прийшла до дитини, побачила лише відкриті двері на балкон.
- Внаслідок падіння дитина отримала важкі тілесні ушкодження.
- Згодом її госпіталізували.
- Правоохоронці відкрили провадження
- Випадок кваліфікують, як злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
- Максимальне покарання за відповідною статтею – від 2 до 5 років в'язниці.
Що розповіла бабуся потерпілої
Як повідомляє "Відкритий", за словами бабці дівчинки, дитина в цей день прокинулася скоріше, ніж зазвичай. Оскільки мама думала, що вона спить, була в у ванній кімнаті. Жінка припускає, що дитина побачила щось, тому випадково стрибнула.
Бабця дівчинки, яка випала з 6 поверху в Дніпрі / Фото "Відкритий"
Який стан дитини зараз
Про лікування дитини розповів генеральний директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов. За його словами дитина перебуває у відділенні реанімації. Туди вона поступила в стабільно-важкому стані.
Їй поставили діагноз: черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Пошкоджень внутрішніх органів або переломів кісток – немає. З огляду на те, що вона випала з великої висоти – це можна назвати дивом,
– зазначив генеральний директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов.
Лікар Олексій Власов розповідає про дитину, яка випала з балкона / Фото "Відкритий"