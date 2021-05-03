Дитяча машинка збила людину в Дніпрі: бабусю забрала швидка

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У парку "Зелений гай" у Дніпрі 2 квітня дитячий автомобіль із дитиною за кермом збив літню жінку. Як наслідок її забрала швидка з переломом руки.

Джерело:

"Інформатор"

Це трапилося приблизно о 5 годині вечора. Чи зробила дитина це спеціально – поки невідомо.

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Що ще відомо про цей інцидент

  • Жінку відвезли до 7 клінічної лікарні Дніпра.
  • Згодом на місце, де це трапилось прийшли рідні потерпілої.
  • Вони почали конфлікт із власниками цих машинок.
  • Через це туди викликали правоохоронців.
Зверніть увагу! У Дніпрі на перехресті вулиць 15 квітня вантажівка з краном наїхала на літню жінку. Потерпілу забрала швидка допомога та в неї виявили травми руки.