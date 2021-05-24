Була під наркотиками: у Дніпрі з 10 поверху вистрибнула молода дівчина

У Дніпрі молода дівчина впала з вікна 10 поверху. Вона це зробила після вживання наркотиків. У цей момент разом із нею у квартирі був хлопець.
Про це повідомили 23 квітня. Інцидент трапився за адресою проспект Миру, 4А.
До теми Чоловік випав із вікна багатоповерхівки в Одесі: оприлюднили відео з місця трагедії
Більше про трагедію
- Загиблій було лише 22 роки.
- Про вживання наркотиків розповів її хлопець.
- Мовляв, саме після них дівчину почали переслідувати суїцидальні думки.
- Згодом вона пішла до вікна та стрибнула.
- У цього всього був один свідок, який тоді перебував у будинку навпроти.
- Він розповів, що хлопець намагався відговорити дівчину та тримав її за ногу.
- Коли прибула швидка допомога, у нього на руках були неглибокі порізи.
- Медики надали медичну допомогу та він відмовився від госпіталізації.
- Згодом молодого чоловіка доправили до відділку поліції для з'ясування обставин.
- Поки правоохоронці ніяк не коментували цю подію.