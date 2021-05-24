Була під наркотиками: у Дніпрі з 10 поверху вистрибнула молода дівчина

24 травня 2021 , 07:47
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Джерело:

056.ua

У Дніпрі молода дівчина впала з вікна 10 поверху. Вона це зробила після вживання наркотиків. У цей момент разом із нею у квартирі був хлопець.

Про це повідомили 23 квітня. Інцидент трапився за адресою проспект Миру, 4А.

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Більше про трагедію

  • Загиблій було лише 22 роки.
  • Про вживання наркотиків розповів її хлопець.
  • Мовляв, саме після них дівчину почали переслідувати суїцидальні думки.
  • Згодом вона пішла до вікна та стрибнула.
  • У цього всього був один свідок, який тоді перебував у будинку навпроти.
  • Він розповів, що хлопець намагався відговорити дівчину та тримав її за ногу.
  • Коли прибула швидка допомога, у нього на руках були неглибокі порізи.
  • Медики надали медичну допомогу та він відмовився від госпіталізації.
  • Згодом молодого чоловіка доправили до відділку поліції для з'ясування обставин.
  • Поки правоохоронці ніяк не коментували цю подію.
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Автор: Олександр Марчак