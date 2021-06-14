У Дніпрі дівчина стрибнула з моста: очевидці знімали відео та коментували

У Дніпрі дівчина здійснила стрибок із Самарського моста. Деякі люди намагалися її врятувати та відговорити. Але були й ті, хто лише знімав усе на відео та обговорював події.

Свідки кажуть, що дівчина, хотіла накласти на себе руки. Однак у неї це не вдалося, тому знадобилася госпіталізація.

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Потерпілу везуть на берег після падіння з моста / Фото "Дніпро оперативне"

Більше про цей інцидент

Відео з місця згодом оприлюднили в мережі.

Воно триває приблизно 2 з половиною хвилини.

Автори ролика бурхливо обговорюють всі події.

Весь цей час дівчина стоїть за поруччями моста.

Там її намагаються відговорити, а потім і втримати.

Згодом до неї перелазить чоловік.

Однак у цей момент дівчина вже стрибає у річку.



Правоохоронці несуть дівчину, яка стрибнула з моста / Фото "Дніпро оперативне"

Що було після цього

Як повідомляє "Дніпро оперативне", потерпілій приблизно 20 років. Які мотиви її вчинку – невідомо.

Очевидці цієї події зателефонували в поліцію. Однак правоохоронці не встигли приїхати до стрибка.

Після падіння у воду, потерпілу витягнув власник катера, який пропливав поряд. Дівчину доставили на берег, де передали поліцейським.

Вони понесли її в карету швидкої допомоги, яка вже чекала. Весь цей час вона була непритомною. Який стан потерпілої зараз – не повідомляють.

Відеозапис падіння дівчини в річку ми не додаємо з етичних міркувань. Однак, ви можете його переглянути за цим посиланням. Не радимо це робити людям зі слабкою психікою (18+)

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Дівчина, яка стрибнула з моста, у швидкій допомозі / Фото "Дніпро оперативне"