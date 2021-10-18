У Дніпрі дівчина випорожнювалася під артоб'єкт: зганьбилася на камеру спостереження

Дніпровська камера спостереження зняла, як на відому кулю бажань випорожнюється дівчина. Слід зазначити, що це далеко не перший випадок, коли ця пам'ятка страждає від вандалізму.

Відео випорожнення зняли приблизно за 20 хвилин до опівночі 17 жовтня. Поряд із порушницею були 2 людей, яких, ймовірно, взагалі не дивував цей вчинок.

Інший інцидент Маршрутник випорожнювався у склянку: зняли курйоз водія харківської маршрутки

Перед цим вийшла на світло

На кадрах, які зняла камера відеоспостереження, дівчина спершу стояла та почала знімати штани ще за кулею. Проте вона згодом вийшла на світло, присіла та почала випорожнюватись.

Поряд стояли чоловік із жінкою, які про щось розмовляли. Також на записі видно пляшку, в якій, ймовірно, був алкоголь. Після цього компанія зібралася та продовжила свою прогулянку.

Дівчина сходила в туалет під пам'ятником: дивіться відео "Днепр оперативный"

У коментарях під відео були й ті, хто вважає цей вчинок нормою. Мовляв, якщо в центрі немає громадських туалетів у задовільному стані, залишається чинити лише так.

Чи можуть за таке покарати Правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент. Проте такі дії зловмисниці можна кваліфікувати, як дрібне хуліганство. Покарання за відповідною статтею про адміністративне правопорушення передбачає штраф від 51 до 119 гривень.

Куля, яку завжди пошкоджують

Ця велика зелена куля зроблена з великих скляних дисків, на цьому місці встановили у 2005 році. Відтоді її історія була наповненою різними барвами вандалізму. Зокрема, артоб'єкт часто розмальовують, а також кілька разів розбивали.

Перше руйнування трапилося у 2011 році. Тоді вандали пояснили свої дії релігійними мотивами. Згодом кулю відновили, проте вкотре розбитою вона стала у 2014 році. Через 2 роки вже встановили 3 версію, яка досі там стоїть. Більше про артоб'єкти Дніпра та їх історію – за посиланням.