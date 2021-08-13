12 липня сусіди викликали поліцію до будинку, де проживає експрокурор. Наразі його затримали і з'ясовують всі деталі.

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Побита дружина і дитина зі слідами крові

Сусіди повідомили в поліцію, що всі мешканці будинку страждають від дебошира. З квартири доносяться постійні крики, скандали, плач дитини і поганий запах. Там чоловік часто випиває і курить, бо поблизу пахне сигаретним димом.

Поліцейські приїхали до будинку і побачили моторошну картину. Експрокурор був п'яний, а на руках виднілися сліди крові. Його дружина також була в нетверезому стані. Окрім цього, вона мала численні синці та гематоми.

У квартирі також перебувала їхня 3-річна дитина. Хлопчик був босий і в брудному підгузку. На ньому теж залишилися сліди крові.



У Дніпрі експрокурор знущався з дитини, дружини та сусідів / Фото "Репортер Дніпро"

Квартира в жахливому стані

Поліцейські оглянули житло сім'ї. Вони побачили багато слідів крові на кухні. Єдині меблі, які були у квартирі – це диван і шафа. Проте все одно вони – в аварійному стані. Речі були розкидані по квартирі. В холодильнику не знайшли жодної їжі. Ймовірно, її не купляли давно.

У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, множинні гематоми. 3-річну дитину віддали медикам на обстеження. Експрокурора відвезли у відділ поліції. Тривають слідчі дії.