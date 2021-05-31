В Дніпрі голий чоловік стрибнув з даху торговельного центру "Мост-Сіті": відео 18+

31 травня 2021 , 10:03
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Джерело:

"Днепр Оперативный"

Інцидент стався ввечері 30 травня. Очевидці завчасно побачили голого чоловіка на даху торговельного центру. Вони викликали спецслужби.

Проте чоловік все одно стрибнув з 4 поверху на перехожу частину. Медики намагалися реанімувати його, але намарно.

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Що відомо про інцидент

  • У Дніпрі чоловік роздягнувся та ходив по карнизах та біля вивісок магазинів на фасаді ТРЦ "Мост-Сіті".
  • Очевидці завчасно викликали поліцію та швидку допомогу.
  • Близько 22:50 він стрибнув з висоти близько 20 метрів.
  • На місці вже була бригада медиків, але врятувати чоловіка не вдалось.
  • Наразі невідомо, чи чоловік перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
  • Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

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Автор: Вікторія Андрєєва