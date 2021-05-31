В Дніпрі голий чоловік стрибнув з даху торговельного центру "Мост-Сіті": відео 18+

Інцидент стався ввечері 30 травня. Очевидці завчасно побачили голого чоловіка на даху торговельного центру. Вони викликали спецслужби.

Проте чоловік все одно стрибнув з 4 поверху на перехожу частину. Медики намагалися реанімувати його, але намарно.

До теми Третя трагедія за тиждень: на Одещині застрелився військовослужбовець

Що відомо про інцидент

У Дніпрі чоловік роздягнувся та ходив по карнизах та біля вивісок магазинів на фасаді ТРЦ "Мост-Сіті".

Очевидці завчасно викликали поліцію та швидку допомогу.

Близько 22:50 він стрибнув з висоти близько 20 метрів.

На місці вже була бригада медиків, але врятувати чоловіка не вдалось.

Наразі невідомо, чи чоловік перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Момент суїциду зафіксували очевидці: відео 18+