Потерпілий зазнав опіків на обличчі, але від госпіталізації відмовився. Будинок спалахнув 31 жовтня близько 17:30.

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Деталі пожежі

До Служби порятунку повідомлення про пожежу надійшло о 17:41. Рятувальники прибули на місце й визначили, що горить двоповерховий дачний будинок.

Локалізували пожежу о 18:59, а погасили її майже через 1 годину. Загальна площа займання –100 квадратних метрів. Унаслідок пожежі постраждав чоловік. Він зазнав 9% опіків на обличчі.

Горів дачний будинок у Дніпрі / Фото ДСНС

До того ж вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, дах та перекриття будинку. На місці працювали 14 рятувальників, які залучили 4 одиниці спецтехніки. Чому виникла пожежа – не повідомляють.

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