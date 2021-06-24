Сама себе підпалила: у Дніпрі госпіталізували дівчину з важкими опіками

24 червня 2021 , 11:59
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Джерело:

"Інформатор"

У Дніпрі госпіталізували дівчину з сильними опіками. Повідомляють, що вона облилася окропом із каструлі. Однак сусідка потерпілої каже, що та облилася бензином і підпалила його.

Про це повідомили 24 червня. Госпіталізована дівчина є жителькою Кам’янського.

Інший випадок Отримав важкі опіки: на Львівщині чоловік палив траву й спалахнув сам

Які опіки вона отримала

  • Дівчину доставили до лікарні з опіками 2 ступеню.
  • В неї ушкоджено 40% поверхні тіла.
  • Наразі потерпіла перебуває в реанімації.
  • Про це журналістам повідомили анонімні джерела.
  • Скільки років цій дівчині – наразі невідомо.
Зверніть увагу! У Дніпрі 12-річний хлопчик 22 травня облився займистою рідиною та загорівся. Він себе підпалив спеціально, щоб зняти відео. 7 червня стало відомо, що він помер у лікарні.
Автор: Олександр Марчак