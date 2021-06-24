Сама себе підпалила: у Дніпрі госпіталізували дівчину з важкими опіками

У Дніпрі госпіталізували дівчину з сильними опіками. Повідомляють, що вона облилася окропом із каструлі. Однак сусідка потерпілої каже, що та облилася бензином і підпалила його.
Про це повідомили 24 червня. Госпіталізована дівчина є жителькою Кам’янського.
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Які опіки вона отримала
- Дівчину доставили до лікарні з опіками 2 ступеню.
- В неї ушкоджено 40% поверхні тіла.
- Наразі потерпіла перебуває в реанімації.
- Про це журналістам повідомили анонімні джерела.
- Скільки років цій дівчині – наразі невідомо.