Побили журналіста та правоохоронця

Інцидент трапився о 18:00 на проспекті Пушкіна. Там відбувався демонтаж рекламних носіїв відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради.

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Однак на місце події прибула група чоловіків, аби припинити роботи. Через це між двома сторонами виникла бійка. На місце події прибули поліцейські, вони припинили конфлікт.

У результаті тілесні ушкодження отримав працівник Муніципальної варти. За даними ЗМІ, його важко поранили в голову. Чоловіка у важкому стані відвезли у лікарню. Крім того, заяву про побиття та пошкодження відеокамери написав журналіст одного з місцевих телеканалів. За цим фактом відбувається перевірка.

У поліцейський відділок доставили 5 учасників конфлікту з обох сторін. Їх затримали.



У Дніпрі побилися чоловіки через бігборди

Білборди належали Загіду Краснову

За даними видання "Днепр оперативный", конфлікт влаштували "молодики Загіда Краснова" через демонтаж незаконно встановлених бігбордів, які належать одній з його компаній.

Через це у Дніпрі оголосили план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобіль Mazda синього кольору. З нього нібито вибігли невідомі, здійснили перестрілку і зникли у невідомому напрямку.