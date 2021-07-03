У Дніпрі група чоловіків побилася через бігборди: є постраждалі
Джерело:поліція Дніпропетровської області
У Дніпрі 2 липня побилися дві групи чоловіків, зокрема пов'язані з колишнім кандидатом у мери Загідом Красновим. Причиною став конфлікт через незаконно встановлений бігборд.
Побили журналіста та правоохоронця
Інцидент трапився о 18:00 на проспекті Пушкіна. Там відбувався демонтаж рекламних носіїв відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради.
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Однак на місце події прибула група чоловіків, аби припинити роботи. Через це між двома сторонами виникла бійка. На місце події прибули поліцейські, вони припинили конфлікт.
У результаті тілесні ушкодження отримав працівник Муніципальної варти. За даними ЗМІ, його важко поранили в голову. Чоловіка у важкому стані відвезли у лікарню. Крім того, заяву про побиття та пошкодження відеокамери написав журналіст одного з місцевих телеканалів. За цим фактом відбувається перевірка.
У поліцейський відділок доставили 5 учасників конфлікту з обох сторін. Їх затримали.
У Дніпрі побилися чоловіки через бігборди
Білборди належали Загіду Краснову
За даними видання "Днепр оперативный", конфлікт влаштували "молодики Загіда Краснова" через демонтаж незаконно встановлених бігбордів, які належать одній з його компаній.
Через це у Дніпрі оголосили план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобіль Mazda синього кольору. З нього нібито вибігли невідомі, здійснили перестрілку і зникли у невідомому напрямку.
Що відомо про КрасноваНа місцевих виборах 2020 року він був головним опонентом чинного мера Дніпра Бориса Філатова. Родом Краснов з Дагестану, а в Україну приїхав у 90-х роках на навчання. За даними ЗМІ, у дніпровських політичних колах, у 90-ті його пов'язували з "кришуванням" металобрухтового бізнесу.
Краснов – доларовий мільйонер. У декларації політика, а також його рідних зазначений бізнес у сфері нерухомості, виробництва електроенергії, готельній сфері, а також акції "Дніпропетровського стрілочного заводу" та "Запорізького заводу залізобетонних шпал".
За президента Леоніда Кучми Краснов працював у комітеті боротьби з корупцією та організованою злочинністю. На президентських виборах 2004 року очолив і фінансував дніпропетровський штаб Віктора Ющенка. У 2005 році Краснов пішов на місцеві вибори на чолі політсили Павла Лазаренка "Громада". Зараз політик депутат міськради від місцевої партії "Громадська сила".
Джерело: "Українська правда"