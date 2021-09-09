КАМАЗ протаранив будинок у Дніпрі: впали стіни та дах – фото та відео жорстких руйнувань

На вулиці Весніна в Дніпрі припаркована вантажівка почала їхати назад і врізалася в будинок. КАМАЗ вщент розвалив стіни частини будинку, тому там навіть впав дах. Люди внаслідок аварії не постраждали.

Це сталося приблизно о 13 годині з 58 будинком. Припускають, що водій забув поставити авто на ручне гальмо.

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Водій був тверезим

За словами очевидців, вантажівку припаркували на повороті до провулка Синявського. Там досить сильний схил, тому автомобіль почав котиться назад.

Водій вантажівки розповів, що він поставив транспортний засіб на ручне гальмо і передачу. Згодом туди приїхав власник цього автомобіля. Він припустив, що водій просто забув поставити авто на ручник, тому й трапилася ця подія.

Місце, де КАМАЗ врізався в будинок / Фото "Інформатора"

Повідомляють, що водій був тверезий і не намагався втікати з місця аварії. Туди прибули правоохоронці, які почали з'ясовувати обставини події.

На фото з місця видно, що руйнувань зазнала лише частина будівлі. Стіни там практично повністю розтрощилися на окремі шматки. Також там було багато речей, які також пошкоджені.

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