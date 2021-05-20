Шалені танці та світломузика в тролейбусі: відео відриву кондуктора з Дніпра

У Дніпрі кондуктор тролейбуса влаштував у салоні транспорту запальні танці. Там лунала гучна музика та була світломузика. Згодом у мережі опублікували відео "відриву" кондуктора.
Коли цей відеоролик зняли – невідомо. Однак опублікували його зранку 20 травня, ймовірно, танцював молодий чоловік напередодні.
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Як виглядала "дискотека"
- У салоні тролейбуса в цей момент пасажирів не було.
- Молодий парубок у формі кондуктора танцював на сидіннях.
- Він плескав у ритм гучної музики та розмахував кінцівками.
- Потім він для цього ще й встав.
- На цьому створення атмосфери не зупинилося.
- Також у транспорті миготіло світло.
- Автор ролика був на місці водія, тому найімовірніше "світломузику" влаштував саме він.
- Однак танець на відео тривав недовго – лише 13 секунд.
- Ймовірно, саме так молодий працівник вирішив відсвяткувати завершення робочої зміни.
Кондуктор танцює в салоні тролейбуса: відео телеграм-каналу "Дніпро оперативне"Зверніть увагу! У 27 квітня трапилася курйозна ситуація в трамваї. У нього зайшла пасажирка з мікрофоном і влаштувала караоке. Вона під мелодію наспівувала щось про кохання.