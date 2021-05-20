Шалені танці та світломузика в тролейбусі: відео відриву кондуктора з Дніпра

20 травня 2021 , 09:34
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Джерело:

24 канал

У Дніпрі кондуктор тролейбуса влаштував у салоні транспорту запальні танці. Там лунала гучна музика та була світломузика. Згодом у мережі опублікували відео "відриву" кондуктора.

Коли цей відеоролик зняли – невідомо. Однак опублікували його зранку 20 травня, ймовірно, танцював молодий чоловік напередодні.

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Як виглядала "дискотека"

  • У салоні тролейбуса в цей момент пасажирів не було.
  • Молодий парубок у формі кондуктора танцював на сидіннях.
  • Він плескав у ритм гучної музики та розмахував кінцівками.
  • Потім він для цього ще й встав.
  • На цьому створення атмосфери не зупинилося.
  • Також у транспорті миготіло світло.
  • Автор ролика був на місці водія, тому найімовірніше "світломузику" влаштував саме він.
  • Однак танець на відео тривав недовго – лише 13 секунд.
  • Ймовірно, саме так молодий працівник вирішив відсвяткувати завершення робочої зміни.

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Автор: Олександр Марчак