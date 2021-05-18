У Дніпрі копи "затримали" хлопця за відсутність маски: у нього струс мозку – відео

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Інцидент стався 17 травня на автовокзалі. Працівники поліції хотіли заарештувати хлопця за відсутність маски і трохи "перестаралися".

Джерело:

соцмережі

Відповідне відео виклала одна з користувачок у групу "Новокодацкий район міста Дніпро". У підписі вона зазначила, що хлопця госпіталізували до лікарні зі струсом головного мозку.

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Що відомо про хлопця

  • Молодий чоловік був вдягнений у жовту жилетку працівника вокзалу.
  • Проте вік визначити важко – його повалили працівники поліції.
  • За попередньою інформацією, хлопець проходив практику на терміналах самообслуговування.
  • А ще – мав астму. Тому фізично не міг перебувати в масці.

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