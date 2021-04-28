У Дніпрі кошенят викинули у сміттєвий бак в застібнутому рюкзаку: їх вдалось врятувати – фото
У Дніпрі в сміттєвому баці знайшли рюкзак з кошенятами. Волонтери повідомили, що врятували маленьких чотирилапих через те, що вони дуже голосно нявчали.
Джерело:Мини-приют "Лучик надежды" Днепр
Пухнастиків підкинули 27 квітня. Наразі вони перебувають у мініпритулку "Промінь надії".
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Що відомо про врятованих кошенят
- У сміттєвому баці знайшли застібнутий рюкзак, в якому голосно нявчали кошенята.
- Волонтери припускають, що їх врятувало нявчання.
- Якби маленькі пухнастики не заявляли так голосно про себе, то ймовірно вони б вирушили на звалище.
У сміттєвому баці знайшли кошенят / Фото Ірини Ситенко
- Їхній стан стабільний, проте чотирилапі дуже худі та потребують ветеринарного супроводу.
- За попередніми оцінками, вусаням близько місяця.
- І вони неодмінно шукають люблячих та дбайливих господарів.
Пухнастики, яких кинули в сміття в закритому рюкзаку / Фото Ірини Ситенко
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