У Дніпрі в сміттєвому баці знайшли рюкзак з кошенятами. Волонтери повідомили, що врятували маленьких чотирилапих через те, що вони дуже голосно нявчали.

Пухнастиків підкинули 27 квітня. Наразі вони перебувають у мініпритулку "Промінь надії". До теми Точнісінька копія великих: створили стильні мінімеблі для котів Що відомо про врятованих кошенят У сміттєвому баці знайшли застібнутий рюкзак, в якому голосно нявчали кошенята.

Волонтери припускають, що їх врятувало нявчання.

Якби маленькі пухнастики не заявляли так голосно про себе, то ймовірно вони б вирушили на звалище.

У сміттєвому баці знайшли кошенят / Фото Ірини Ситенко Їхній стан стабільний, проте чотирилапі дуже худі та потребують ветеринарного супроводу.

За попередніми оцінками, вусаням близько місяця.

І вони неодмінно шукають люблячих та дбайливих господарів.

Пухнастики, яких кинули в сміття в закритому рюкзаку / Фото Ірини Ситенко