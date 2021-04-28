У Дніпрі кошенят викинули у сміттєвий бак в застібнутому рюкзаку: їх вдалось врятувати – фото

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У Дніпрі в сміттєвому баці знайшли рюкзак з кошенятами. Волонтери повідомили, що врятували маленьких чотирилапих через те, що вони дуже голосно нявчали.

Джерело:

Мини-приют "Лучик надежды" Днепр

Пухнастиків підкинули 27 квітня. Наразі вони перебувають у мініпритулку "Промінь надії".

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Що відомо про врятованих кошенят

  • У сміттєвому баці знайшли застібнутий рюкзак, в якому голосно нявчали кошенята.
  • Волонтери припускають, що їх врятувало нявчання.
  • Якби маленькі пухнастики не заявляли так голосно про себе, то ймовірно вони б вирушили на звалище.


У сміттєвому баці знайшли кошенят / Фото Ірини Ситенко

  • Їхній стан стабільний, проте чотирилапі дуже худі та потребують ветеринарного супроводу.
  • За попередніми оцінками, вусаням близько місяця.
  • І вони неодмінно шукають люблячих та дбайливих господарів.


Пухнастики, яких кинули в сміття в закритому рюкзаку / Фото Ірини Ситенко