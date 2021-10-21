Аварія трапилася приблизно о 8 годині вечора. Згодом оприлюднили відео моменту, коли це трапилося.

У цей день На Львівщині трактор перекинувся на водія: чоловік загинув на місці



Один із пошкоджених автомобілів / Фото "Днепр оперативный"

Не зміг проскочити

Аварію добре видно на відео, оскільки вона трапилася прямісінько під камерою відеоспостереження. Subaru досить швидко їхав, однак не зміг протиснутися між автомобілями та врізався в задню частину одного з них.



Місце, де сталася аварія, після приїзду поліції / Фото "Днепр оперативный"

Оскільки удар був сильний, авто не лише перекинулося, а й по інерції продовжувало рух. На щастя, люди в аварії не постраждали. На місце одразу викликали правоохоронців, які почали встановлювати обставини.

Момент аварії з перекиданням: дивіться відео "Днепр оперативный"

Інша аварія з перекиданням

За день до цього, 19 жовтня на Івано-Франківщині перекинувся мікроавтобус заповнений пасажирами. Це сталося після того, як у нього на швидкості врізався легковий автомобіль.

Це сталося, коли водійка Mercedes виїжджала з другорядної дороги, але при цьому не пропустила мікроавтобус. На щастя, люди в цій ДТП не постраждали.