За інформацією рятувальників, протягом доби 6 червня вдалося відкачати 40,3 тисячі метрів кубічних води. 

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У Дніпрі продовжують боротися з наслідками негоди

У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзвітували про ситуацію у Дніпрі станом на 06:00 7 червня.

  • За добу надзвичайники обійшли 70 будинків та подвір'їв для моніторингу ситуації в зоні підтоплення.
  • Роботи з відкачування води тривають. Наразі у Дніпрі залишаються підтопленими 55 подвір'їв та 26 житлових будинків. Однак на усіх ділянках проведення робіт рівень води вже зменшився.
  • Загалом від початку ліквідації наслідків негоди відкачали вже 144,8 метра кубічних води.
  • Для боротьби з підтопленням залучили 16 рятувальників, 4 одиниці техніки, 4 мотопомп.

Негода на Дніпропетровщині: коротко