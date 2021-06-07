За інформацією рятувальників, протягом доби 6 червня вдалося відкачати 40,3 тисячі метрів кубічних води.

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У Дніпрі продовжують боротися з наслідками негоди

У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзвітували про ситуацію у Дніпрі станом на 06:00 7 червня.

За добу надзвичайники обійшли 70 будинків та подвір'їв для моніторингу ситуації в зоні підтоплення.

Роботи з відкачування води тривають. Наразі у Дніпрі залишаються підтопленими 55 подвір'їв та 26 житлових будинків. Однак на усіх ділянках проведення робіт рівень води вже зменшився.

Загалом від початку ліквідації наслідків негоди відкачали вже 144,8 метра кубічних води.

Для боротьби з підтопленням залучили 16 рятувальників, 4 одиниці техніки, 4 мотопомп.

Негода на Дніпропетровщині: коротко