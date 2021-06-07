За інформацією рятувальників, протягом доби 6 червня вдалося відкачати 40,3 тисячі метрів кубічних води.
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У Дніпрі продовжують боротися з наслідками негоди
У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзвітували про ситуацію у Дніпрі станом на 06:00 7 червня.
- За добу надзвичайники обійшли 70 будинків та подвір'їв для моніторингу ситуації в зоні підтоплення.
- Роботи з відкачування води тривають. Наразі у Дніпрі залишаються підтопленими 55 подвір'їв та 26 житлових будинків. Однак на усіх ділянках проведення робіт рівень води вже зменшився.
- Загалом від початку ліквідації наслідків негоди відкачали вже 144,8 метра кубічних води.
- Для боротьби з підтопленням залучили 16 рятувальників, 4 одиниці техніки, 4 мотопомп.
Негода на Дніпропетровщині: коротко
- На більшості території Дніпропетровської області протягом кількох днів йшли рясні дощі.
- Через сильні дощі вийшла з берегів річка Гнилокіш. Як наслідок, затопило більше ніж 200 будинків.
- У Дніпрі після зливи 2 червня на вулицях помітили чоловіка, який плавав по дорозі на байдарці.
- Того ж дня у місті Новомосковськ почав руйнуватися автомобільний міст. У ньому розмило землю біля однієї з основ.