З 2019 року острів збільшився вдвічі. Тому він щораз більше шкодить, бо засмічує водойму й отруює рибу. Про те, що острівець знищать, повідомили 29 вересня.

До теми Природне диво чи проблема: у Дніпрі на ріці утворився новий острів – промовисті фото

Острів знищують

У мережі з'явилися фото та відео, на яких видно, що на місці вже працює техніка. Кран прибирає землю не лише з острівця, а й навколо. Адже з кілька років на місці скупчилося дуже багато відходів.

У Дніпрі ліквідовують новий острів / Фото "Інформатор"

Острів повністю складається зі сміття, отруює рибу і воду навколо. Найімовірніше, він утворився через відходи кафе і каналізаційних вод. Біля нього небезпечно перебувати, а тим більше ловити рибу або купатися у воді неподалік.

Як прибирають "сміттєвий" острів: відео "Інформатора"

Диво чи проблема: що відомо про новий острів