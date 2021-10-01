У Дніпрі ліквідовують новий острів: відео з місця
Джерело:"Інформатор"
Біля Січеславської Набережної в Дніпрі ліквідують новий острівець, який, за словами еколога, є небезпечним для природи. Острів утворився через каналізаційні викиди та недбалість містян.
З 2019 року острів збільшився вдвічі. Тому він щораз більше шкодить, бо засмічує водойму й отруює рибу. Про те, що острівець знищать, повідомили 29 вересня.
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Острів знищують
У мережі з'явилися фото та відео, на яких видно, що на місці вже працює техніка. Кран прибирає землю не лише з острівця, а й навколо. Адже з кілька років на місці скупчилося дуже багато відходів.
У Дніпрі ліквідовують новий острів / Фото "Інформатор"
Острів повністю складається зі сміття, отруює рибу і воду навколо. Найімовірніше, він утворився через відходи кафе і каналізаційних вод. Біля нього небезпечно перебувати, а тим більше ловити рибу або купатися у воді неподалік.
Як прибирають "сміттєвий" острів: відео "Інформатора"
Диво чи проблема: що відомо про новий острів
- Прямо посеред ріки в Дніпрі утворився новий острів. Він розташований неподалік Січеславської Набережної.
- На цьому клаптику суші з'явилася нова рослинність, там розгулюють чайки.
- Доктор біологічних наук Григорій Шматков сказав, що острів – серйозна екологічна небезпека. До цього призвели людська діяльність та безвідповідальність містян.
- Острів утворився через каналізаційні викиди, що містять глину, та відходи з місцевих ресторанів.
- Еколог висловив думку, що острівець потрібно швидко ліквідувати.