У Дніпрі літня жінка померла у маршрутному автобусі

У Дніпрі на Криворізькій вулиці 14 серпня сталась трагедія. В маршрутному автобусі № 146 померла літня жінка.

На вигляд їй було близько 70 років. Пасажирці просто стало зле й люди викликали швидку. Це трапилось зранку – приблизно о 10:20.

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Померла до приїзду швидкої

На жаль, медики не встигли її врятувати – бабуся померла до їх приїзду. Повідомляється, що це сталось на вулиці Криворізькій у маршрутному автобусі № 146 у районі зупинки "Стахановська".

Причини смерті наразі невідомі. Поліція, яка також прибула на місце трагедії, встановлює всі деталі.

Автобус у якому померла пасажирка / Фото "Інформатора"

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