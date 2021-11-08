Саме на перехресті вулиць Байкальської та Смоленської трапилась ДТП. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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За попередньою інформацією патрульної поліції, водій не впорався з керуванням. Наразі комунальні служби активно працюють на місці, аби повністю прибирати уламки.
Маршрутка врізалася у світлофор / Фото видання "Информатор"
Через ситуацію, що склалася, рух у цьому районі наразі важкий. Світлофор на перехресті не працює, а смуга у бік Слобожанського проспекту повністю зайнята.
Маршрутка знесла світлофор на своєму шляху: відео
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