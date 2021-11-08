Дівчинка переходила дорогу разом зі своїми батьками. Трапилося це 7 листопада близько 17:00.

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Деталі ДТП

На місце аварії викликали патрульну поліцію та слідчого. Маршрутку евакуювали на штрафний майданчик.

За даними "Дніпра Оперативного", водій маршрутки зупинився, щоб пропустити чоловіка та жінку з двома дітьми, які переходили дорогу у бік зупинки. Якоїсь миті він почав їхати і зачепив сім'ю.



Маршрутка збила дитину / Фото "Дніпра Оперативного"

Унаслідок аварії постраждала дівчинка, на що миттєво відреагував пішохід. Чоловік поліз у кабіну маршрутки, щоб дістати звідти водія. Однак у цей момент маршрутка почала їхати, ледь не зачепивши жінку та дітей знову.

Очевидці побачили те, що відбувається, і затримали винуватця ДТП до приїзду поліції.

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