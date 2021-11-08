У Дніпрі маршрутка влетіла в сім'ю на пішохідному: відео моменту ДТП

8 листопада 2021 , 10:05
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Джерело:

24 канал

На вулиці Глінки в Дніпрі водій БАЗ в'їхав у людей на пішохідному переході.У результаті ДТП постраждала 7-річна дівчинка. Її відвезли до місцевої лікарні.

Дівчинка переходила дорогу разом зі своїми батьками. Трапилося це 7 листопада близько 17:00.

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Деталі ДТП

На місце аварії викликали патрульну поліцію та слідчого. Маршрутку евакуювали на штрафний майданчик. 

За даними "Дніпра Оперативного", водій маршрутки зупинився, щоб пропустити чоловіка та жінку з двома дітьми, які переходили дорогу у бік зупинки. Якоїсь миті він почав їхати і зачепив сім'ю.


Маршрутка збила дитину / Фото "Дніпра Оперативного"

Унаслідок аварії постраждала дівчинка, на що миттєво відреагував пішохід. Чоловік поліз у кабіну маршрутки, щоб дістати звідти водія. Однак у цей момент маршрутка почала їхати, ледь не зачепивши жінку та дітей знову.

Очевидці побачили те, що відбувається, і затримали винуватця ДТП до приїзду поліції. 

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Автор: Марта Кушка