У Дніпрі траписала моторошна аварія. Маршрутка Дніпро – Харків влетіла в евакуатор. Чоловіка, який був за її кермом, затиснуло в мікроавтобусі.

Водія евакуатора з численними забоями відвезли до лікарні. Інцидент трапився 1 травня близько 20:25 на Кайдакському мосту.

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Очевидці розповіли, що у крайньому лівому ряду на мосту зламалося авто Mitsubishi. На місце прибув евакуатор. Коли машина була у нього на платформі, ззаду врізався мікроавтобус.

Його водія затиснуло у транспорті. Рятувальникам довелося вирізати його звідти. За інформацією "Інформатора" чоловіка витягнули мертвим.

Водночас ТСН пише, що у водія маршрутки виявили слабкий пульс, хоча він був непритомний. За даними видання, його повезла у лікарню карета швидкої.

Внаслідок ДТП евакуатор частково викинуло на трамвайні колії. Через це у бік правого берега утворилися масштабні затори. Рух трамваїв був заблокований.

Аварія на Кайдакському мості у Дніпрі / Фото "Інформатор"

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