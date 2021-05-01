Водія затиснуло залізом: у Дніпрі маршрутка врізалася в евакуатор – фото

У Дніпрі траписала моторошна аварія. Маршрутка Дніпро – Харків влетіла в евакуатор. Чоловіка, який був за її кермом, затиснуло в мікроавтобусі.
Джерело:"Інформатор"
Водія евакуатора з численними забоями відвезли до лікарні. Інцидент трапився 1 травня близько 20:25 на Кайдакському мосту.
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Очевидці розповіли, що у крайньому лівому ряду на мосту зламалося авто Mitsubishi. На місце прибув евакуатор. Коли машина була у нього на платформі, ззаду врізався мікроавтобус.
Його водія затиснуло у транспорті. Рятувальникам довелося вирізати його звідти. За інформацією "Інформатора" чоловіка витягнули мертвим.
Водночас ТСН пише, що у водія маршрутки виявили слабкий пульс, хоча він був непритомний. За даними видання, його повезла у лікарню карета швидкої.
Внаслідок ДТП евакуатор частково викинуло на трамвайні колії. Через це у бік правого берега утворилися масштабні затори. Рух трамваїв був заблокований.
Аварія на Кайдакському мості у Дніпрі / Фото "Інформатор"
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