У Дніпрі матір і син побили вчительку ногами: знадобився виклик поліції
Джерело:"Інформатор"
В Одній із дніпровських шкіл на вчительку напали матір школяра та його старший брат. Вони завдавали їй багато ударів ногами, тому довелося викликати поліцію.
Це сталося приблизно о 13 годині. Зловмисники прийшли для цього прямісінько на територію міської школи №120.
Теж у місті Лупив по обличчю й до крові: 11-річний побив бабусю на території школи в Дніпрі
Інформацію офіційно підтвердили
Жінка прийшла до школи з сином, який також є випускником цього закладу. Ймовірно, конфлікт виник через її молодшого сина, який вчиться в 6 класі.
Цю інформацію підтвердили журналістам у міській раді Дніпра. Там зауважили, що після інциденту прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини інциденту.
Що сказали поліції
Журналісти 24 каналу зв'язалися з поліцією Дніпра, де також підтвердили, що такий інцидент був. Проте наразі слідчі ще надають правову кваліфікацію події. Тому невідомо, як можуть покарати зловмисників.
Схожий випадок нещодавно
15 жовтня повідомили, що в Дніпрі школяр накинувся на вчительку під час уроку. Це нібито сталося через те, що вона забрала в нього смартфон.
6-класник до цього нібито їв горіхи, грався на телефоні та матюкався. Вчителька після побиття мала багато синців і гематом.