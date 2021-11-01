У Дніпрі матір і син побили вчительку ногами: знадобився виклик поліції

В Одній із дніпровських шкіл на вчительку напали матір школяра та його старший брат. Вони завдавали їй багато ударів ногами, тому довелося викликати поліцію.

Це сталося приблизно о 13 годині. Зловмисники прийшли для цього прямісінько на територію міської школи №120.

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Інформацію офіційно підтвердили

Жінка прийшла до школи з сином, який також є випускником цього закладу. Ймовірно, конфлікт виник через її молодшого сина, який вчиться в 6 класі.

Цю інформацію підтвердили журналістам у міській раді Дніпра. Там зауважили, що після інциденту прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини інциденту.

Що сказали поліції

Журналісти 24 каналу зв'язалися з поліцією Дніпра, де також підтвердили, що такий інцидент був. Проте наразі слідчі ще надають правову кваліфікацію події. Тому невідомо, як можуть покарати зловмисників.

Схожий випадок нещодавно

15 жовтня повідомили, що в Дніпрі школяр накинувся на вчительку під час уроку. Це нібито сталося через те, що вона забрала в нього смартфон.

6-класник до цього нібито їв горіхи, грався на телефоні та матюкався. Вчителька після побиття мала багато синців і гематом.