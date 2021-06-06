Пресслужба ДСНС повідомляє, що протягом доби 5 червня відкачали 36 тисяч 915 метрів кубічних води, а з початку робіт – 104 тисячі 479 метрів кубічних води.
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Рятувальники ліквідовують наслідки негоди
Станом на ранок 6 червня залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств…
– повідомили в ДСНС.
У службі розповіли, що до робіт від ДСНС залучили 19 осіб та 13 одиниць техніки. Зокрема й 8 мотопомп для відкачування води.
До речі, раніше повідомляли, що площа підтоплення сягає 41 квадратний кілометр. На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Рятувальники відкачали понад 32 тисячі кубометрів води.