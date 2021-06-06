Через зливи: у Дніпрі майже пів сотні будинків залишаються підтопленими

У Дніпрі майже пів сотні будинків та орієнтовно 100 домогосподарств залишаються підтопленими. Все через інтенсивні дощі, які пройшли в місті на початку червня.

Пресслужба ДСНС повідомляє, що протягом доби 5 червня відкачали 36 тисяч 915 метрів кубічних води, а з початку робіт – 104 тисячі 479 метрів кубічних води.

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Рятувальники ліквідовують наслідки негоди

Станом на ранок 6 червня залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств…

– повідомили в ДСНС.

У службі розповіли, що до робіт від ДСНС залучили 19 осіб та 13 одиниць техніки. Зокрема й 8 мотопомп для відкачування води.

Протягом 2 – 3 червня у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах через інтенсивні дощі та значну засміченість русла річки Гнілокиш піднявся рівень води з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 домогосподарств.

До речі, раніше повідомляли, що площа підтоплення сягає 41 квадратний кілометр. На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Рятувальники відкачали понад 32 тисячі кубометрів води.