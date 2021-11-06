Про займання в одному із цехів заводу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пожежа сталася там вранці 6 листопада.
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Деталі пожежі на заводі у Дніпрі
За інформацію рятувальників, о 10:40 пожежа спалахнула у цеху заводу "Євраз-ДМЗ" імені Петровського. На місце інциденту вирушили надзвичайники.
У приміщенні заводу вони виявили займання силових кабелів у киснево-конвекторному цеху із виготовлення сталі. Вогонь охопив приблизно 30 метрів силових електричних проводів.
Гасіння пожежі зайняло приблизно 1,5 години: о 12:10 її локалізували, а о 13:33 – ліквідували. Наразі поліцейські встановлюють причини загоряння.
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Однак виробництво в цеху призупинили.
У Дніпрі сталася пожежа на заводі: Фото ДСНС
Рятувальники ліквідували займання на заводі: дивіться відео
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- У центрі Харкова 4 листопада сталася пожежа в 4-поверховому житловому будинку. Звідти вдалося евакуювати 6 людей, серед яких – дитина та чоловік з інвалідністю, а також собака.
- На щастя, ніхто не постраждав. Майже через годину вогонь повністю погасили.