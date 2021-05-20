"Райдужний флешмоб": у Дніпрі небо прикрашала потрійна веселка – неймовірні фото

В середу, 19 травня, після рясних дощів у Дніпрі небом розкинулись веселки. Жителі міста із захопленням спостерігали за природнім явищем.

Ініціатором "збору" веселок став міський голова Дніпра Борис Філатов. Він опублікував відповідне прохання у своєму фейсбуці.

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Борис Філатов написав, що він поїхав до столиці. Але має інформацію, що в його місті – дуже багато гарних веселок.

Дніпряни, земляки дорогі, я тут сиджу в нудному Києві, а кажуть у нас в Дніпрі Веселка! Та така шикарна, що ніколи такої не бачили. Очей не відірвати. Накидайте фоток, будь ласка, в коментарі. Люблю наше місто,

– написав мер.



Гарні краєвиди поблизу Дніпра / Фото Евген Роменський

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Райдужні краєвиди / Фото Ніна Бондаренко