У поліцію про інцидент повідомили місцеві. Школа горіла у ніч проти 14 липня.

До теми У Львові горіла сцена у нічному клубі "Малевич"

Зверніть увагу! На початку липня в Києві також сталася пожежа в школі – там загорівся гардероб. Внаслідок пожежі згоріли речі та тумбочка. На щастя, у школі тоді нікого не було. Тому інформації про жертв або потерпілих немає.