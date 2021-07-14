У поліцію про інцидент повідомили місцеві. Школа горіла у ніч проти 14 липня.
До теми У Львові горіла сцена у нічному клубі "Малевич"
Розбили вікно
- У навчальному закладі горів лише хол першого поверху. На щастя, інші 2 поверхи лишились неушкодженими.
- За попередніми даними, пожежу спричинили навмисно. Оскільки в школі знайшли уламки скла біля вікна.
- Працівники ДСНС загасили пожежу досить швидко. Їм про неї повідомили в 0:19, в 0:35 займання локалізували та ще за 2 хвилини – ліквідували повністю.
- У результаті лише пошкодились мольберти для творчості.
- На щастя, ніхто з людей не постраждав.
- На місці працювали 11 рятувальників. Вони залучили 2 одиниці техніки.
- Наразі деталі встановлюють.