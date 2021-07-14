У Дніпрі невідомі підпалили школу

У Дніпрі на вулиці Березинській горіла школа №139. Пожежа сталася на 1 поверсі навчального закладу. Попередньо, приміщення хтось підпалив. Хто це зробив – не відомо.

У поліцію про інцидент повідомили місцеві. Школа горіла у ніч проти 14 липня.

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Розбили вікно

У навчальному закладі горів лише хол першого поверху. На щастя, інші 2 поверхи лишились неушкодженими.

За попередніми даними, пожежу спричинили навмисно. Оскільки в школі знайшли уламки скла біля вікна.

Працівники ДСНС загасили пожежу досить швидко. Їм про неї повідомили в 0:19, в 0:35 займання локалізували та ще за 2 хвилини – ліквідували повністю.

У результаті лише пошкодились мольберти для творчості.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місці працювали 11 рятувальників. Вони залучили 2 одиниці техніки.

Наразі деталі встановлюють.

Зверніть увагу! На початку липня в Києві також сталася пожежа в школі – там загорівся гардероб. Внаслідок пожежі згоріли речі та тумбочка. На щастя, у школі тоді нікого не було. Тому інформації про жертв або потерпілих немає.