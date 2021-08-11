Інцидент стався приблизно о 5:30 у супермаркеті на вулиці Кондратюка. Охоронець розповів, що в приміщення зайшли чоловіки в чорних кепках і футболках, а також медичних масках.
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Зі супермаркету викрали термінал iBox
Зловмисники взяли продуктовий візок, завантажили на нього термінал iBox і попрямували до виходу. Там вони переклали пристрій в білий мікроавтобус Volkswagen.
А після цього поїхали у сторону житлового масиву "Покровський" та сховалися у дворах.
Видання "Дніпро Оперативний" пише, що крадіжка трапилася у "Сільпо".
Поліція розслідує справу
На місце інциденту викликали поліцейських. За фактом злочину вони відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням в житло, інше приміщення чи сховище.
Наразі правоохоронці розшукують та встановлюють особи причетних до інциденту.