Інцидент стався приблизно о 5:30 у супермаркеті на вулиці Кондратюка. Охоронець розповів, що в приміщення зайшли чоловіки в чорних кепках і футболках, а також медичних масках.

Читайте також У Києві чоловік підпалив магазин та викрав телефон продавчині, його затримали

Зі супермаркету викрали термінал iBox

Зловмисники взяли продуктовий візок, завантажили на нього термінал iBox і попрямували до виходу. Там вони переклали пристрій в білий мікроавтобус Volkswagen.

А після цього поїхали у сторону житлового масиву "Покровський" та сховалися у дворах.

Видання "Дніпро Оперативний" пише, що крадіжка трапилася у "Сільпо".

Поліція розслідує справу

На місце інциденту викликали поліцейських. За фактом злочину вони відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням в житло, інше приміщення чи сховище.

Наразі правоохоронці розшукують та встановлюють особи причетних до інциденту.

Зверніть увагу! Нещодавно у Дніпрі компанія підлітків побила поліцейського, який зробив їм зауваження. Чоловік того дня мав вихідний і просто зайшов у супермаркет за покупками. Після побиття зловмисники вкрали у правоохоронця телефон і втекли.