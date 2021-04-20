Простелив ногу та побив: у Дніпрі невідомий розправився над скейтерами

19:00

У Дніпрі біля льодового палацу “Метеор” молоді хлопці часто катаються на скейтах та відпрацьовують трюки. Нещодавно повз популярне місце проїжджав чоловік, який з незрозумілих причин напав на двох хлопців під час тренування.