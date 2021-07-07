Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити особи усіх причетних. За результатами експертизи проти злочинців відкриють кримінальне провадження.

Цікаво Катували українських військових: СБУ викрила ватажків "батальйону Восток"

Що перевозили з України в Росію

Під час обшуку правоохоронці вилучили:

1200 одиниць військової продукції;

документацію щодо експорту продукції за кордон, зокрема у Росію;

виробниче обладнання;

комп'ютерну техніку.

Попередньо відомо, що товари з українських підприємств використовували для військового транспорту та бронетехніки Росії.



Контррозвідка викрила компанії, що торгували з Росією / Фото Служба безпеки України

Торгували з країною-агресором

Деякі підприємства вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони Росії. Щоправда, з країною-агресоркою вони торгували незаконно.

Відомо, що таку "схему" організовувала одна з компаній, яка виробляє запасні частини. Керівництво фірми знало, що частина продукції є військовою. Також вони знали про експорт цих товарів у Росію. Проте в документах жодної такої інформації правоохоронці не знайшли.

На місці події працювала контррозвідка та слідчі СБУ у Дніпропетровській області. Розслідування триває досі.