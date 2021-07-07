Постачали військові товари в Росію: СБУ викрила підприємства у Дніпрі

Контррозвідка СБУ викрила кілька підприємств у Дніпрі. Вони займалися незаконним постачанням військових товарів до Росії. Останні СБУ вилучила та відправила на експертизу.

Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити особи усіх причетних. За результатами експертизи проти злочинців відкриють кримінальне провадження.

Цікаво Катували українських військових: СБУ викрила ватажків "батальйону Восток"

Що перевозили з України в Росію

Під час обшуку правоохоронці вилучили:

1200 одиниць військової продукції;

документацію щодо експорту продукції за кордон, зокрема у Росію;

виробниче обладнання;

комп'ютерну техніку.

Попередньо відомо, що товари з українських підприємств використовували для військового транспорту та бронетехніки Росії.



Контррозвідка викрила компанії, що торгували з Росією / Фото Служба безпеки України

Торгували з країною-агресором

Деякі підприємства вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони Росії. Щоправда, з країною-агресоркою вони торгували незаконно.

Відомо, що таку "схему" організовувала одна з компаній, яка виробляє запасні частини. Керівництво фірми знало, що частина продукції є військовою. Також вони знали про експорт цих товарів у Росію. Проте в документах жодної такої інформації правоохоронці не знайшли.

На місці події працювала контррозвідка та слідчі СБУ у Дніпропетровській області. Розслідування триває досі.