Дівчина навчається в Дніпровському траспортно-економічному фаховому коледжі. Потерпілій 15 років, однак наразі про неї більше нічого невідомо.

Раніше На Харківщині підлітки з газовим балончиком напали на чоловіка

Направили до хірургів

Інцидент трапився ще 20 вересня, проте розголосу історія набула тільки через 2 дні. Після того, як це сталося, дівчину одразу направили до окулістів.

Наразі вона перебуває в хірургічному відділенні та стан медики оцінюють як "середньої важкості". Про це розповів журналістам головний лікар медустанови Олексій Власов.

Інші підлітки з балончиком

У Голосіївському районі Києва 1 серпня помітили групу неповнолітніх, які накинулися на перехожого. Вони не лише били його ногами, а забризкали перцевим балончиком.

Очевидці інциденту розповіли, що жодних підстав для конфлікту в потерпілого з дітьми не було. Він просто йшов двором багатоповерхівки, а потім почав отримувати стусани.