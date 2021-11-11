Цю аварію зафіксували камери відеоспостереження. На них помітно, що потерпілий ішов на зелений сигнал світлофора.

Зауважте На трасі Київ – Чоп іноземець на смерть збив жінку на пішохідному переході

Потерпілий потрапив до лікарні

Чоловік, якого збили, переходив дорогу разом із друзями. Згодом у поворот заїхав Ford, який навіть не пригальмував. Пішохода відвезли до лікарні з травмою ноги

Водій ненадовго зупинився, проте згодом вирішив покинути місце аварії. Винуватця ДТП знайшли біля ЦУМу, коли він сидів у авто. Громадянина Палестини направили на медичний огляд, щоб перевірити кров на вміст алкоголю.

Палестинець збиває пішохода в Дніпрі: дивіться відео

Схожа аварія нещодавно

9 листопада повідомили, що в Києві Mazda 6 збив жінку та втік із місця ДТП. Проте, ймовірно, пішохідка сама винна в цій аварії.

Вона дуже різко вийшла на дорогу та почала її перебігати. Також, важливо, що водій повертав на дозволений сигнал світлофору.