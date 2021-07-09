У Дніпрі пара орендувала катамаран і не повернулася: їх відшукали рятувальники

У Дніпрі зникли чоловік із жінкою, що взяли напрокат катамаран для подорожі однойменною річкою. Наступного дня водний патруль відшукав відпочивальників. Як з'ясувалося, їх віднесло течією.

Про зникнення пари правоохоронців повідомили власники катамарану. Інцидент трапився 8 липня.

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Катамаран вийшов з ладу

Спочатку люди подумали, що жінка з чоловіком викрали катамаран. Оскільки, вони зникли на 2 години. Але потім почали хвилюватись і сповістили рятувальників.

Патруль одразу почав шукати людей. Проте їх побачили аж наступного дня. Пару віднайшли біля острова Олексіївський.



Їх знайшли на острові Олексіївський / Фото з фейсбуку Патрульної поліції Дніпропетровщини

Згодом стало відомим, що в катамарані поламалося кермо. Тому чоловік з жінкою не могли ним кермувати, щоб повернутись. Течія відносила їх щоразу далі.

Потерпілі зазначили, що водний патруль прибув вчасно. Адже за декілька хвилин вони могли б опинитися у невідомому місці. Рятувальники швидко допомогли парі повернутися додому.



Катамаран вийшов з ладу / Фото з фейсбуку Патрульної поліції Дніпропетровщини

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