У Дніпрі пенсіонерка випала з балкона 9 поверху: не мала близьких родичів

У Дніпрі з балкона 9 поверху впала літня жінка. Правоохоронці припускають, що 71-річна могла накласти на себе руки. Померла не мала близьких родичів.
Про подію повідомили журналістам анонімні джерела 11 червня. Це трапилася на вулиці Лабораторна, 46.
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- Пенсіонерка випала з балкону власного помешкання.
- Отримані травми були несумісні з життям.
- Туди прибули судмедексперти й правоохоронці.
- Окрім цього прибули медики швидкої допомоги.
- Наразі подробиці смертельного інциденту розслідують.
- Правоохоронці припускають, що це могло бути самогубством.
- Однак це поки не єдина версія.
- Офіційно цю подію поки ніхто не коментував.