На пенсіонерку впав голий самогубець: який стан потерпілої жительки Дніпра

У Дніпрі чоловік скоїв самогубство вистрибнувши голим з вікна 8 поверху. Однак він не просто розбився, а й впав на 66-річну жінку, яка йшла до аптеки. Лікарі розповіли про стан потерпілої.

Це трапилося вдень 10 травня. Жінка просто йшла в аптеку та відчула удар.

Теж цей випадок Житель Дніпра викинувся з вікна на пенсіонерку: жінку госпіталізували з перелом хребта

Який стан жінки зараз

Раніше було відомо лише, у неї виявили перелом шийного відділу хребта. Її госпіталізували до 16 лікарні Дніпра.

Хірург, який займається лікуванням пенсіонерки розповів журналістам, що зараз вона вже перебуває в стабільному стані. Під наглядом лікарів жінка почала свій шлях одужання.

Нові деталі інциденту

Разом із потерпілою була її донка. Пенсіонерка втратила свідомість одразу, коли на неї приземлилося тіло. Після цього вже викликали швидку.

Померлому було 60 років і він жив один. Також повідомили, що чоловік ніде не працював.

Сусіди самогубця сказали, що він перебував на обліку в психіатра. Однак підтвердження цього поки немає.

З головою не все в порядку було. Його і вдень бачили – ходив у неналежному вигляді. Упав спочатку на дашок аптеки, потім на поруччя та відскочив на жінку,

– розповіла сусідка померлого Світлана Захарова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вони вважають, що цей випадок був самогубством.