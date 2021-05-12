У Дніпрі чоловікові стало погано на вулиці та він впав. До нього викликали швидку. Однак було вже пізно, оскільки медики лише констатували смерть.

Тіло виявили приблизно о 10 ранку 12 травня. Смерть трапилася на перехресті вулиць Гладкова та Казакевича.

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У Дніпрі чоловік ішов вулицею та помер / Фото "Інформатор"

Більше про трагедію

На фото з місця, тіло померлого лежить поряд із пішохідним переходом. Воно – накрите, тому видно лише руку та ноги.



Трагедія сталася на перехресті вулиць Гладкова та Казакевича / Фото "Інформатор"

Ймовірно, це зробили правоохоронці, які прибули на виклик. Також на одному з фото видно, що вони спілкуються з людиною в жилетці. Ймовірно, це один з очевидців. Яка причина смерті – невідомо.

Місце, де виявили це тіло / Карта google

Зверніть увагу! У Дніпрі зранку 6 травня до правоохоронців звернулися щодо смерті жінки. Вона сіла на лавку, оскільки їй стало погано. А незадовго після цього впала на землю. Коли медики приїхали, просто констатували смерть.