Про це розповіли в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу. Скільки саме автомобілів пошкодили – наразі невідомо.

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Більше про цей інцидент

  • Подія відбулася на одній зі стоянок біля проспекту Олександра поля.
  • Зокрема, пошкодили автівки на вулиці Кірова.
  • До поліції щодо псування майна не зверталися.
  • Але було звернення анонімного характеру про те, що пошкоджують автівки.
  • Тому правоохоронці намагаються встановити не лише особи зловмисників, а й власників авто, які були пошкоджені.

Що зафіксували камери спостереження

Підлітки потрапили на відео камер спостереження, коли вже йшли зі стоянки. Цей відеозапис опублікувала в мережі Ірина Соломенна. Там видно, що вони вирвали один номерний знак і копнули припаркований легковик.

Момент псування автомобілів у Дніпрі: відео Ірини Соломенної