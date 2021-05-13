Про це розповіли в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу. Скільки саме автомобілів пошкодили – наразі невідомо.

До теми Погрози, зеленка, пошкоджені авто: хто залякує Київблагоустрій

Більше про цей інцидент

Подія відбулася на одній зі стоянок біля проспекту Олександра поля.

Зокрема, пошкодили автівки на вулиці Кірова.

До поліції щодо псування майна не зверталися.

Але було звернення анонімного характеру про те, що пошкоджують автівки.

Тому правоохоронці намагаються встановити не лише особи зловмисників, а й власників авто, які були пошкоджені.

Що зафіксували камери спостереження

Підлітки потрапили на відео камер спостереження, коли вже йшли зі стоянки. Цей відеозапис опублікувала в мережі Ірина Соломенна. Там видно, що вони вирвали один номерний знак і копнули припаркований легковик.

Момент псування автомобілів у Дніпрі: відео Ірини Соломенної

Зверніть увагу! У центрі Дніпра наприкінці квітня посадили алею з молодими деревами на проспекті Олександра Поля. Однак 8 травня саджанці на ній поламав напідпитку 17-річний підліток. Тепер він має заплатити 2 штрафи.