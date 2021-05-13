Підлітки били авто і зривали з них номери: оприлюднили відео хуліганства в Дніпрі

13 травня 2021 , 14:28
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Джерело:

24 канал

У Дніпрі 5 підлітків били ногами автівки та зривали з них номерні знаки. Це встигла зняти камера спостереження. Правоохоронці намагаються встановити особи зловмисників.

Про це розповіли в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу. Скільки саме автомобілів пошкодили – наразі невідомо.

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Більше про цей інцидент

  • Подія відбулася на одній зі стоянок біля проспекту Олександра поля.
  • Зокрема, пошкодили автівки на вулиці Кірова.
  • До поліції щодо псування майна не зверталися.
  • Але було звернення анонімного характеру про те, що пошкоджують автівки.
  • Тому правоохоронці намагаються встановити не лише особи зловмисників, а й власників авто, які були пошкоджені.

Що зафіксували камери спостереження

Підлітки потрапили на відео камер спостереження, коли вже йшли зі стоянки. Цей відеозапис опублікувала в мережі Ірина Соломенна. Там видно, що вони вирвали один номерний знак і копнули припаркований легковик.

Момент псування автомобілів у Дніпрі: відео Ірини Соломенної

Зверніть увагу! У центрі Дніпра наприкінці квітня посадили алею з молодими деревами на проспекті Олександра Поля. Однак 8 травня саджанці на ній поламав напідпитку 17-річний підліток. Тепер він має заплатити 2 штрафи.
Автор: Олександр Марчак