Підлітки били авто і зривали з них номери: оприлюднили відео хуліганства в Дніпрі

У Дніпрі 5 підлітків били ногами автівки та зривали з них номерні знаки. Це встигла зняти камера спостереження. Правоохоронці намагаються встановити особи зловмисників.
Про це розповіли в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу. Скільки саме автомобілів пошкодили – наразі невідомо.
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- Подія відбулася на одній зі стоянок біля проспекту Олександра поля.
- Зокрема, пошкодили автівки на вулиці Кірова.
- До поліції щодо псування майна не зверталися.
- Але було звернення анонімного характеру про те, що пошкоджують автівки.
- Тому правоохоронці намагаються встановити не лише особи зловмисників, а й власників авто, які були пошкоджені.
Що зафіксували камери спостереження
Підлітки потрапили на відео камер спостереження, коли вже йшли зі стоянки. Цей відеозапис опублікувала в мережі Ірина Соломенна. Там видно, що вони вирвали один номерний знак і копнули припаркований легковик.
Момент псування автомобілів у Дніпрі: відео Ірини СоломенноїЗверніть увагу! У центрі Дніпра наприкінці квітня посадили алею з молодими деревами на проспекті Олександра Поля. Однак 8 травня саджанці на ній поламав напідпитку 17-річний підліток. Тепер він має заплатити 2 штрафи.